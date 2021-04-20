أحد كبار المستشارين في سوريا والعراق.. وفاة ثانية في الصفوف الأولى لفيلق القدس!

توفي اليوم الثلاثاء، اللواء محمد علي حق بين، أحد قادة "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إثر إصابته بفيروس كورونا.وأفاد التلفزيون الإيراني بأن اللواء محمد علي حق بين، هو فاتح "نبل والزهراء" في سوريا، ومن المستشارين الكبار في سوريا والعراق، وأنه حارب التنظيمات الإرهابية إلى جانب قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني".تجدر الإشارة إلى أن محمد علي حق بين كان مستشار قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الأحد الماضي، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد "فيلق القدس"، إثر نوبة قلبية.وعين قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، محمد حجازي نائبا لقائد "فيلق القدس" في كانون الثاني 2020.