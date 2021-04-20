عربي-دولي

بسبب كورونا.. إلغاء مسيرات "يوم القدس العالمي" في إيران

Lebanon 24
20-04-2021 | 16:34
A-
A+
Doc-P-814861-637545339219708150.jpg
Doc-P-814861-637545339219708150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إيران إلغاء مسيرات "يوم القدس العالمي" لهذا العام في البلاد، بسبب الموجة الرابعة من تفشي فيروس كورونا.

ويحتفل بهذا اليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعديد من الدول الإسلامية الأخرى كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، عن تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة، ووفاة 398 شخصا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، قد كشفت عن آخر الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أكدت تسجيل 24346 إصابة جديدة، ووفاة 398 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.261.435 ، كما ارتفعت الوفيات إلى 67130 حالة وفاة.

وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.797.319 شخصًا، ولا يزال هناك  4843 من المصابين في حالة حرجة.

ووسط ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس تقرر إغلاق البرلمان الإيراني لمدة أسبوعين بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2021-04-20
20:00 | 2021-04-20
20:00 | 2021-04-20
19:30 | 2021-04-20
19:00 | 2021-04-20
18:30 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website