ولي العهد السعودي يعلن تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة في المجال البيئي.



وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الصين ستكون شريكاً رئيساً لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.



من جانبه عبر الرئيس الصيني شي جين بينغ عن دعم بلاده لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء رغبة بكين في دفع شراكتها الاستراتيجية مع الرياض "إلى مستوى جديد".وأضافت الوكالة أن الزعيمين ناقشا في اتصال هاتفي تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا.ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من السعودية، أكبر مورد لها، ‭‭‭8.8‬‬‬% في مارس مقارنة بالشهر ذاته قبل عام، وفقا لبيانات الجمارك الصينية الصادرة في وقت سابق الثلاثاء.ووفقا للوكالة، وصف ولي العهد السعودي الصين بالبلد الشقيق الموثوق به.

وقال إن المملكة العربية السعودية مستعدة لتعزيز الترابط الاستراتيجي بين رؤية المملكة 2030، الهادفة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ومبادرة الحزام والطريق، المعنية بالتجارة والبنية التحتية والتي أطلقها شي.



كان وزير الخارجية الصيني وانغ يي أشار في لقاء مع "العربية" الشهر الماضي إلى أن بلاده رفعت مستوى علاقاتها مع 13 دولة في المنطقة إلى مستوى شراكة استراتيجية بحيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لدول الشرق الأوسط وشريك الاستثمار الرئيس لها.



وعن الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط قال إن المخرج الأساس لتحويل الشرق الأوسط من الفوضى إلى الأمن يتمثل في تخليص المنطقة من التجاذبات الجيوسياسية بين الدول الكبرى، والتمسك في استكشاف طرق تنموية ذات خصائص الشرق الأوسط بالإرادة المستقلة.