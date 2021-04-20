ولي العهد السعودي يعلن تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة في المجال البيئي.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الصين ستكون شريكاً رئيساً لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وقال إن المملكة العربية السعودية مستعدة لتعزيز الترابط الاستراتيجي بين رؤية المملكة 2030، الهادفة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ومبادرة الحزام والطريق، المعنية بالتجارة والبنية التحتية والتي أطلقها شي.
كان وزير الخارجية الصيني وانغ يي أشار في لقاء مع "العربية" الشهر الماضي إلى أن بلاده رفعت مستوى علاقاتها مع 13 دولة في المنطقة إلى مستوى شراكة استراتيجية بحيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لدول الشرق الأوسط وشريك الاستثمار الرئيس لها.
وعن الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط قال إن المخرج الأساس لتحويل الشرق الأوسط من الفوضى إلى الأمن يتمثل في تخليص المنطقة من التجاذبات الجيوسياسية بين الدول الكبرى، والتمسك في استكشاف طرق تنموية ذات خصائص الشرق الأوسط بالإرادة المستقلة.