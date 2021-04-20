وفاة ثانية في الصفوف الأولى لفيلق القدس في غضون 3 أيام

توفي اليوم الثلاثاء، اللواء محمد علي حق بين، أحد قادة "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن اللواء محمد علي حق بين، هو فاتح "نبل والزهراء" في سوريا، ومن المستشارين الكبار في سوريا والعراق، وأنه حارب التنظيمات الإرهابية إلى جانب قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني".



تجدر الإشارة إلى أن محمد علي حق بين كان مستشار قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الأحد الماضي، وفاة اللواء محمد حجازي، نائب قائد "فيلق القدس"، إثر نوبة قلبية.وعين قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، محمد حجازي نائبا لقائد "فيلق القدس" في يناير 2020.في سياق متصل، قال محمد مهدي همت، نجل محمد إبراهيم همت، القيادي في الحرس الثوري الذي قتل في الحرب مع العراق، إن محمد حجازي نائب قائد فيلق القدس لم يتوف إثر نوبة قلبية.وقال همت في تغريدة على موقع "تويتر": "يا قائدي أعزيك بهذا الجندي، فهو ذهب فداءك، وأنا سأفتديك أيضا".ورجح الصحفي الإيراني المعارض، بهنام قلي بور، ردا على تغريدة محمد همت الذي وصف العميد حجازي بـ"الشهيد"، بأن يكون الأخير تم اغتياله في سوريا أو العراق، مضيفا "علينا أن ننتظر".كما دشن إيرانيون هاشتاغ "الشهيد محمد حجازي"، وهي صفة تطلق على الأشخاص الذين يتم اغتيالهم أو قتلهم في المواجهات العسكرية مع الأعداء.وفي بيان لقائد الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، وصف العميد حجازي بالشهيد، فيما لم يأت المرشد الإيراني، علي خامنئي، على وصف حجازي بالشهيد في بيان التعزية.