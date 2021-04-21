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تحذير عاجل من الحكومة المصرية للمواطنين.. هذه التفاصيل

Lebanon 24
21-04-2021 | 07:30
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أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن ما تشهده مصر حاليا من زيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، "يتطلب منا جميعا الحرص الزائد".

وطالب رئيس الحكومة المصرية المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الحسم، لمكافحة انتشار الفيروس.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة فيروس كورونا اليوم، أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة على عدة مسارات في القطاع الطبي للتوسع في توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وكذلك العمل على توفير مخزون استراتيجي كاف من الأكسجين الطبي لتلبية احتياجات المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وتابع: "يجري ذلك إلى جانب استمرار جهود توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على جاهزية القطاع الطبي بشكل دائم للتعامل مع تداعيات هذا الفيروس، وتوفير أي اعتمادات مالية إضافية قد تتطلبها عملية استيراد التطعيمات واللقاحات، وتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية".
المصدر: الوطن
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