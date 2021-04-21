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عربي-دولي
الانتخابات الرئاسية السورية.. تعليق تركي عالي النبرة
Lebanon 24
21-04-2021
|
08:00
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اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن انتخابات الرئاسة التي من المقرر إجراؤها في سوريا يوم 26 ايار "غير شرعية" حيث يتم تنظيمها من قبل حكومة الرئيس الحالي، بشار الأسد.
وقال تشاووش أوغلو، في تصريح لقناة "خبر ترك": "لا شرعية لانتخابات الرئاسة التي ينظمها النظام في سوريا ولا أحد يعترف بها".
ولفت تشاووش أوغلو إلى أن "النظام لا يرغب في الحل السياسي"، واعتبر أنه يتحتم عليه "إدراك أن لا حل عسكريا وأنه يتوجب عليه إيلاء أهمية للمسار السياسي".
وأكد أن أي انتخابات في سوريا يجب أن تكون بموجب المسار السياسي كي تتسم بالشرعية، وشدد على عدم اعتراف أنقرة بهذا الاستحقاق قائلا: "دعم انتخابات غير شرعية يتعارض مع مبادئنا".
والأحد أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، رسميا إجراء انتخابات الرئاسة يوم 26 أيار القادم، ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم.
وسيغلق باب الترشح للانتخابات خلال 11 يوما، وتنص قواعد الانتخابات السورية على أن يكون المرشح للرئاسة قد عاش في سوريا في الـ10 سنوات الأخيرة على الأقل، وذلك وسط توقعات واسعة لفوز الرئيس الحالي الحاكم منذ العام 2000 في الاستحقاق.
المصدر:
وكالات
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