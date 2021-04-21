عربي-دولي

صاحبتها امرأة.. لوحة في مكتب بن سلمان تثير تفاعلا (فيديو وصور)

Lebanon 24
21-04-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-815049-637545900650538308.jpg
Doc-P-815049-637545900650538308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لوحة فنية (تعود لفنانة تشكيلية سعودية)، برزت عند استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمبعوث رئيس وزراء بريطانيا.

وروت الفنانة التشكيلية، وداد الأحمدي، قصة لوحتها الفنية، وكيف وصلت إلى مكتب بن سلمان وقالت لقناة "الإخبارية" السعودية: شعور بالفخر والاعتزاز أن تصل لوحتي إلى مكتب ولي العهد..هذا شرف كبير يتمناه كل فنان في المملكة".


وعن رسالة اللوحة قالت: "الفنان دائما يحمل على عاتقه رسالة تصل إلى الجميع، ومضمون اللوحة فيه رسائل عديدة، منها أن الإنسان دائما ينظر إلى نفسه وإلى داخله وينشر القوة الداخلية ليقوي نفسه أمام أي مشاكل وصعوبات تواجهه، وينشر الطاقة الإيجابية بينه وبين زملائه".

لقائي في قناة الإخبارية في برنامج الراصد 🥰 https://t.co/NoSVNnVO66

وأضافت: "كان معرضي الشخصي الأول في الأول من شباط الماضي، وهذا العمل كان من ضمن أعمالي التي اقتناها مكتب ولي العهد".

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:45 | 2021-04-21
08:30 | 2021-04-21
08:00 | 2021-04-21
07:30 | 2021-04-21
06:50 | 2021-04-21
23:59 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website