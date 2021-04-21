صاحبتها امرأة.. لوحة في مكتب بن سلمان تثير تفاعلا (فيديو وصور)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لوحة فنية (تعود لفنانة تشكيلية سعودية)، برزت عند استقبال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمبعوث رئيس وزراء بريطانيا.



وروت الفنانة التشكيلية، وداد الأحمدي، قصة لوحتها الفنية، وكيف وصلت إلى مكتب بن سلمان وقالت لقناة "الإخبارية" السعودية: شعور بالفخر والاعتزاز أن تصل لوحتي إلى مكتب ولي العهد..هذا شرف كبير يتمناه كل فنان في المملكة".



وعن رسالة اللوحة قالت: "الفنان دائما يحمل على عاتقه رسالة تصل إلى الجميع، ومضمون اللوحة فيه رسائل عديدة، منها أن الإنسان دائما ينظر إلى نفسه وإلى داخله وينشر القوة الداخلية ليقوي نفسه أمام أي مشاكل وصعوبات تواجهه، وينشر الطاقة الإيجابية بينه وبين زملائه".

لقائي في قناة الإخبارية في برنامج الراصد 🥰 https://t.co/NoSVNnVO66

— وداد الأحمدي (@ALAHMDIWEDAD) April 19, 2021

وأضافت: "كان معرضي الشخصي الأول في الأول من شباط الماضي، وهذا العمل كان من ضمن أعمالي التي اقتناها مكتب ولي العهد".