"ترسانة صواريخ ومسيّرات".. تقرير دولي يفنّد "التهديدات الإيرانية" المزعزعة للاستقرار!

نشر "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" تقريراً مفصلاً يفنّد فيه "مخاطر تنامي ترسانة الصواريخ الإيرانية الضخمة، لاسيما الطائرات المسيّرة بدون طيّار وصواريخ كروز"، والتي "تشكل قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط"، إضافة إلى دور المجموعات الموالية لطهران في عدد من بلدان المنطقة.

وأوضح التقرير أنّ "أنظمة الصواريخ الباليستية الإيرانية، المكملة بصواريخ "كروز" والمسيرات ليست مخصصة للردع فحسب بل للمعارك أيضا"، بحسب ما نشر موقع "العربية".



كما قدم التقرير تقييمًا تفصيليًا للصواريخ الإيرانية، والطريقة والأهداف التي تعمل عليها طهران. وأشار إلى "فضل كوريا الشمالية في تحسين قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية إلى جانب مساعدة روسيا والصين".واعتبر التقرير أن تلك الصواريخ تشكل تعويضاً عن ضعف الجيش التقليدي الذي تمتلكه إيران وقوتها الجوية البسيطة، مرجّحاً تصدير طهران لما يقارب 20 نوعاً من الصواريخ إلى "وكلائها في المنطقة سواء في العراق أو اليمن، ولبنان. وقد صدّرت إيران صواريخ قصيرة المدى لوكلائها في المنطقة.كما تحدث التقرير عن "عقيدة الصواريخ" الإيرانية، من أجل فهم خطط طهران طويلة المدى في تهديد المنطقة بترسانة صواريخها هذه.وخلص إلى أنّ السلطات الإيرانية تركز الآن على "تحسين الدقة لتكون قادرة على إنكار تورطها ضد أعدائها المحتملين"، كما حدث في استهداف منشأة بقيق في السعودية سابقاً.

إلى ذلك، أكد أنّ "انتشار الصواريخ الإيرانية له عواقب مزعزعة للاستقرار بشكل كبير في المنطقة، لأن تلك الترسانة تعمل كمضاعف قوي لقوة المجموعات غير الخاضعة للمساءلة" أو لسلطة الحكومات المحلية.



وحذر المعهد الدولي من تزويد تلك المجموعات بهذه الأنظمة (صواريخ ومسيّرات)، ما "يظهر استعداداً أكبر لتحمل المخاطر، فضلا عن موقف أكثر هجومي لبرنامج إيران الصاروخي بشكل عام".

أما عن "الدرون" فهي تأتي أيضاً بحسب المعهد ضمن التهديدات الإيرانية، إذ تسعى طهران إلى "توسيع قدرتها على استهداف بلدان في المنطقة من خلال التطوير المستمر لتلك الطائرات بدون طيار، وصواريخ كروز".



ولفت المعهد الدولي إلى استخدام إيران 4 استراتيجيات لتزويد حلفائها بطائرات "الدرون" والصواريخ الباليستية، ألا وهي النقل المباشر، إعطاء تحديثات للصواريخ، ونقل قدرات الإنتاج، والتزويد عبر أطراف ثالثة".

وختم التقرير منبهاً إلى أن "كل تلك المعطيات والتقدم الذي باتت السلطات الإيرانية تحرزه في هذا المجال يجب أن تشكل جرس إنذار للمنطقة والدول التي تتفاوض مع إيران، لأن تهديد الصواريخ والطائرات بدون طيار سوف يتزايد في السنوات القادمة".