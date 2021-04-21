عربي-دولي

نائب روسي يحذر الغرب من مغبة "إيقاظ الدب"

Lebanon 24
21-04-2021 | 11:00
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رأى نائب روسي أن الغرب اليوم بصدد فرض عزلة إعلامية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية على روسيا بغية إيقاف نموها ومنع توطيد مواقعها في الساحة الدولية.

 

وقال النائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما)، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": تجلّت في ضوء أحداث الشهر الأخير، رغبة الدول الغربية في إعاقة نمو روسيا ومنع توطيد مواقعها في الساحة الدولية. لقد أطلق الغرب، بإيعاز من الولايات المتحدة ، آليات العزل الإعلامية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية ضد روسيا، وأقدم على فرض عقوبات جديدة وطرد دبلوماسيي روسيا، وتأجيج نار النزاعات المحلية."

 

وأشار إلى أن الغرب أقبل على تكثيف الوجود العسكري وشحن الأجواء عسكريًا وسياسيًا عند حدود روسيا.

 

ونوّه إلى أن الغرب يحاول وضع جدار حديدي أمام روسيا بغية قطع جميع طرق الحوار والثقة المتبادلة، مركزا على استخدام أوكرانيا كأداة أساسية لمفاقمة الوضع عند حدود روسيا.

 

 ووفق النائب شيريميت فإن الغرب يحاول ضرب "الدب" بالعصا، غير عابئ بالعواقب في حين يمكن أن يحدث ما لا يحمد عقباه "إذا استيقظ الدب".

المصدر: سبوتنيك
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