عربي-دولي

الإمارات ستشدد الإجراءات مع الذين لم يتلقوا لقاح كورونا

Lebanon 24
21-04-2021 | 11:30
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حذرت دولة الإمارات من أنها قد تشدد الإجراءات الوقائية مع الذين لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، في الوقت الذي تمضي فيه حملتها للتطعيم على قدم وساق.

 

وصرحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أمس الثلاثاء، إن الإمارات، التي يقطنها نحو 9 ملايين نسمة ووسعت حملة التطعيم بحيث تشمل من تبدأ أعمارهم من الـ16 فصاعدا، قامت بتطعيم حوالي 65 في المئة من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح.

 

وقال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، "يتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريبا في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع".

 

وأضاف "ترددك اليوم يقف عائقا أمام ما نصبو إليه ويعرض أهلك ومحبينك ومجتمعك للخطر. تلقيك التطعيم سيسهم في تحصين وحماية هذا المجتمع من هذا الوباء".

 

وسجلت الإمارات أمس الثلاثاء 1903 إصابات جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد من أصيبوا بالفيروس فيها إلى 500860 توفي منهم 1559.

 

وتفرض الإمارات قواعد التباعد واستخدام الكمامات في الأماكن العامة، وهي من بين الدول التي تشهد أسرع برامج تطعيم في العالم.

 

وقالت هيئة الصحة في أبوظبي في تحديث اليوم الأربعاء إن الإمارة توفر الآن لقاح فايزر-بيونتيك إضافة إلى لقاح سينوفارم الصيني.

 

المصدر: سبوتنيك
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