روحاني: لن نقبل برفع العقوبات تدريجيا

علّق الرئيس الإيراني حسن روحاني، على مفاوضات فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن بلاده هي من تحدد أن العقوبات قد رفعت أم لا، وأنها تريد اختبار مصداقية واشنطن.

وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال اجتماعه مع الحكومة، اليوم الأربعاء: "نسير الآن في مسار صحيح واتخاذ خطوة رفع العقوبات تقع على عاتق واشنطن والتحقق من رفع العقوبات على عاتقنا".

وأضاف "يجب رفع جميع أنواع العقوبات ولن نقبل برفعها تدريجيا"، لافتا إلى أن بلاده هي من تحدد أن العقوبات قد رفعت أم لا.

وأوضح روحاني أن "طهران تريد اختبار مصداقية واشنطن بعد رفع العقوبات".

واحتضنت العاصمة النمساوية فيينا، مطلع نيسان الجاري، محادثات بين وفود من الدول المعنية بالاتفاق النووي الإيراني؛ لبحث فرص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، ورفع عقوباتها عن طهران.

واتفقت أطراف الاتفاق النووي الإيراني (الصين، روسيا، أميركا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا) على مواصلة المشاورات، على مستوى الخبراء، لمناقشة الجوانب الفنية وتفاصيل القضايا المتعلقة برفع العقوبات عن إيران.