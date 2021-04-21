تفاصيل جديدة عن الاجتماع السعودي-الإيراني.. وهذه علاقته بسليماني

كشف مصدر عراقي مطلع عن تفاصيل جديدة تتعلق بالاجتماع الأخير الذي جمع مسؤولين سعوديين وإيرانيين في العاصمة بغداد.وقال المصدر لقناة "روسيا اليوم" إن "الأيام الأولى من الشهر الحالي شهدت اجتماعا سريا بين مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين من الرياض وطهران في العاصمة العراقية بغداد، وكان بداية مفاوضات جدية بين البلدين".وأضاف، أن "الاجتماع كان يتمتع بسرية عالية جدا، وكانت تحضيراته قد أعدت من قبل مكتب رئيس الحكومة العراقية حصرا دون تدخل أي طرف عراقي آخر".وأشار المصدر، إلى أن "بدايات التحضير للاجتماع لم تكن جديدة، ولم يكن مرتبطا بتطورات الأوضاع الحالية، بل هو عملية استكمال لرسالة سابقة نقلها رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي من قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني إلى السعودية".وأكد، أن "تفاصيل الاجتماع كانت وما زالت سرية، لكن نستطيع القول إنها جدية، وإن هناك رغبة من البلدين وبمساعدة عراقية لإنهاء التوتر، خاصة في ما يتعلق باليمن".وتحدث المصدر عن وجود معلومات حول اجتماع جديد قد تحتضنه العاصمة العراقية خلال الفترة المقبلة.وفي كانون الثاني 2020 فجر رئيس الحكومة العراقية السابق عادل عبد المهدي مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشف أن قائد فيلق القدس في "الحرس الثوري" الإيراني قاسم سليماني الذي اغتيل بغارة أميركية في بغداد، كان يحمل رسالة مكتوبة إلى السعودية.وأكد عبد المهدي، أن "الرسالة التي جاء بها سليماني إلى العاصمة العراقية كانت تضم رد الجانب الإيراني على رسالة أخرى من السعودية أوصلتها بغداد إلى طهران سابقا بهدف تحقيق انفراج في الأوضاع بالمنطقة".