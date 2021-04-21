عربي-دولي

بعد تراجع الولايات المتحدة.. اليونان تعير منظومة "باتريوت" للسعودية

Lebanon 24
21-04-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-815102-637546023245641054.jpg
Doc-P-815102-637546023245641054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مسؤولون يونانيون توقيع اتفاق مع السعودية لإعارتها منظومة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي لحماية منشآت الطاقة على أراضيها، وذلك مع تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن.

وتعتمد السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن، منذ عام 2015، بشكل كبير على بطاريات الباتريوت لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تُطلق على المملكة بشكل يومي تقريبا. 

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكون ديندياس، خلال زيارته الرياض برفقة وزير الدفاع، نيكوس بانايوتوبولوس: "وقعنا اتفاقا لنقل بطارية باتريوت إلى السعودية".

وأضاف بانايوتوبولوس في بيان منفصل أنه سيتم نشر منظومة الباتريوت "في وقت لاحق ليتم تشغيلها على الأراضي السعودية .. بهدف حماية البنية التحتية الحساسة لمنشآت الطاقة من الهجمات الإرهابية".

ولم يصدر أي تعليق فوري عن السلطات السعودية التي لم تكشف عدد بطاريات الباتريوت التي تملكها المملكة حاليا.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، في أيار من العام الماضي، أنها ستسحب أربع بطاريات باتريوت تابعة لها من السعودية.


المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2021-04-21
14:00 | 2021-04-21
13:07 | 2021-04-21
13:00 | 2021-04-21
12:00 | 2021-04-21
11:30 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website