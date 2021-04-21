بعد تراجع الولايات المتحدة.. اليونان تعير منظومة "باتريوت" للسعودية

أعلن مسؤولون يونانيون توقيع اتفاق مع السعودية لإعارتها منظومة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي لحماية منشآت الطاقة على أراضيها، وذلك مع تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن.وتعتمد السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن، منذ عام 2015، بشكل كبير على بطاريات الباتريوت لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تُطلق على المملكة بشكل يومي تقريبا.وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكون ديندياس، خلال زيارته الرياض برفقة وزير الدفاع، نيكوس بانايوتوبولوس: "وقعنا اتفاقا لنقل بطارية باتريوت إلى السعودية".وأضاف بانايوتوبولوس في بيان منفصل أنه سيتم نشر منظومة الباتريوت "في وقت لاحق ليتم تشغيلها على الأراضي السعودية .. بهدف حماية البنية التحتية الحساسة لمنشآت الطاقة من الهجمات الإرهابية".ولم يصدر أي تعليق فوري عن السلطات السعودية التي لم تكشف عدد بطاريات الباتريوت التي تملكها المملكة حاليا.ويأتي هذا الاتفاق بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، في أيار من العام الماضي، أنها ستسحب أربع بطاريات باتريوت تابعة لها من السعودية.