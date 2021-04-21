سوريا.. الأسد يتقدّم بطلب ترشيحه للانتخابات الرئاسية

تقدّم الرئيس السوري، بشار الأسد، رسمياً إلى انتخابات الرئاسة السورية المزمع عقدها في البلاد يوم 26 من الشهرالمقبل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حموده صباغ، أنّ المجلس تلقى اليوم 3 كتب من المحكمة الدستورية العليا تعلمه بتقديم كل من بشار حافظ الأسد ومهند نديم شعبان ومحمد موفق صوان طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية.

#عاجل || رئيس #مجلس_الشعب يعلن تبلغ المجلس من قبل #المحكمة_الدستورية_العليا بتقديم #بشار_حافظ_الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية وهو سادس طلب ترشيح في #الانتخابات_الرئاسية pic.twitter.com/KpUGBh3wti

— سانا عاجل (@SanaAjel) April 21, 2021





وكان مجلس الشعب السوري تلقى أمس وأمس الأول من المحكمة الدستورية 3 كتب بتقديم عبد الله سلوم عبد الله ومحمد فراس ياسين رجوح وفاتن علي نهار طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية.