عربي-دولي

مأساة في هذا البلد... 22 مصاباً بـ"كورونا" ماتوا لانقطاع الأكسجين!

Lebanon 24
21-04-2021 | 16:30
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في حين تواجه الهند ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد المصابين بفيروس كورونا وتسجل أعلى عدد وفيات، مع ظهور متحور جديد في البلاد وصل إلى عدد من الدول من بينها بريطانيا وإيرلندا، أعلن مسؤول محلي في غربي الهند، إن 22 مريضاً بكوفيد 19 لقوا حتفهم في مستشفى عندما انقطع إمدادهم بالأكسجين بسبب تسرب في خزان إمدادات.

وقال سوراج ماندار، إنه تم استئناف إمداد الأكسجين منذ ذلك الحين للمرضى الآخرين.

كما أوضح مسؤول الإطفاء، سانجاي بيراغي، أن خدمة الإطفاء تعاملت مع حادث التسرب في غضون 15 دقيقة، إلا أن انقطاعا حصل في إمدادات مستشفى ذاكر حسين في ناشيك، وهي مدينة في ولاية ماهاراشترا الأكثر تضررًا من الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

حالة من الذعر
وأظهرت لقطات تلفزيونية أبخرة بيضاء تتناثر في منطقة المستشفى مما تسبب في حالة من الذعر.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 170 مريضا يحصلون على الأوكسجين في المستشفى.

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة الهندية 295041 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء و2023 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 182553 حالة. كما سجلت الهند منذ بداية الجائحة 15.6 مليون حالة، وهي ثاني أعلى نسبة إصابة بعد الولايات المتحدة.

السلالة الهندية
يشار إلى أنه في مارس الماضي، أعلنت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل "متغير متحور مزدوج" جديد لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن تحليل عينات من ولاية ماهاراشترا وجد طفرات في الفيروس "لا تتطابق مع المتغيرات المثيرة للقلق، المفهرسة سابقا".

وتعد ولاية ماهاراشترا واحدة من أكثر الولايات تضررا في الهند، لكن الوزارة قالت إنه لم يتضح ما إذا كان المتغير المتحور الجديد يسبب زيادة مفاجئة هناك، أو في ولايات أخرى.

وأضافت الوزارة، "على الرغم من العثور على متغير متحور مزدوج جديد في الهند، إلا أنه لم يتم اكتشافه بأعداد كافية".

وكانت الهند أبلغت عن عدة حالات لمتغير تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا (السلالة البريطانية)، بالإضافة إلى اكتشاف حالات من السلالة الجنوب إفريقية.
المصدر: العربية
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