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اختفاء غواصة إندونيسية وعلى متنها 53 شخصا

Lebanon 24
21-04-2021 | 17:30
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أعلن الجيش الإندونيسي فقدان غواصة تابعة للبحرية بالقرب من منتجع جزيرة بالي وعلى متنها 53 شخصا.

وقال القائد العسكري هادي تجاهجانتو إن الغواصة "كيه آر آي نانغالا 402" كانت تشارك في تدريب الأربعاء عندما فُقد الاتصال بها.

وأضاف أنه يعتقد أن الغواصة اختفت في المياه على بعد 60 ميلا (95 كيلومترا) شمال بالي.

ويقول تجاهجانتو إن البحرية نشرت سفنا حربية لتفتيش المنطقة وطلبت المساعدة من سنغافورة وأستراليا اللتين لديهما سفن إنقاذ غواصات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن البحرية تعتقد أن الغواصة غرقت في حوض على عمق 700 متر. ولم تكن هناك معلومات فورية حول سبب اختفائها.

وكانت الغواصة الألمانية الصنع، وهي تعمل في الخدمة منذ أوائل الثمانينيات، تتدرب على مناورة لإطلاق الصواريخ كان من المقرر إجراؤها الخميس بحضور تاهيجانتو وقادة عسكريين آخرين.

وتمتلك إندونيسيا أسطولا مكونا من خمس غواصات، وتخطط لتشغيل ثماني غواصات على الأقل بحلول عام 2024.
 
المصدر: الحرة
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