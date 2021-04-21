20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
اختفاء غواصة إندونيسية وعلى متنها 53 شخصا
Lebanon 24
21-04-2021
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الإندونيسي فقدان غواصة تابعة للبحرية بالقرب من منتجع جزيرة بالي وعلى متنها 53 شخصا.
وقال القائد العسكري هادي تجاهجانتو إن الغواصة "كيه آر آي نانغالا 402" كانت تشارك في تدريب الأربعاء عندما فُقد الاتصال بها.
وأضاف أنه يعتقد أن الغواصة اختفت في المياه على بعد 60 ميلا (95 كيلومترا) شمال بالي.
ويقول تجاهجانتو إن البحرية نشرت سفنا حربية لتفتيش المنطقة وطلبت المساعدة من سنغافورة وأستراليا اللتين لديهما سفن إنقاذ غواصات.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن البحرية تعتقد أن الغواصة غرقت في حوض على عمق 700 متر. ولم تكن هناك معلومات فورية حول سبب اختفائها.
وكانت الغواصة الألمانية الصنع، وهي تعمل في الخدمة منذ أوائل الثمانينيات، تتدرب على مناورة لإطلاق الصواريخ كان من المقرر إجراؤها الخميس بحضور تاهيجانتو وقادة عسكريين آخرين.
وتمتلك إندونيسيا أسطولا مكونا من خمس غواصات، وتخطط لتشغيل ثماني غواصات على الأقل بحلول عام 2024.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
من جديد ابنة هيفا وهبي تُحدث ضجة.. تغني وتتكلم كوالدتها (فيديو)
Lebanon 24
من جديد ابنة هيفا وهبي تُحدث ضجة.. تغني وتتكلم كوالدتها (فيديو)
10:30 | 2021-04-21
21/04/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام تفصلنا عن "المنصة".. هل ينخفض الدولار إلى هذا السعر؟
Lebanon 24
أيام تفصلنا عن "المنصة".. هل ينخفض الدولار إلى هذا السعر؟
06:29 | 2021-04-21
21/04/2021 06:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:00 | 2021-04-21
21/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين رضوان مرتضى وشربل خليل والقوى الأمنية تطوق منزل الأخير
Lebanon 24
"ولعت" بين رضوان مرتضى وشربل خليل والقوى الأمنية تطوق منزل الأخير
19:23 | 2021-04-20
20/04/2021 07:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
تراجع في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
20:57 | 2021-04-20
20/04/2021 08:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:30 | 2021-04-21
استطلاع رأي يكشف تفوق البرغوثي على محمود عباس... و"فتح" على "حماس"
18:00 | 2021-04-21
فيديو يثير الهلع لطفل يقود قطارا.. وداخلية مصر توضح
17:44 | 2021-04-21
"طرد مشبوه".. ماذا يحصل بمحطة قطارات في لندن؟
17:11 | 2021-04-21
على غرار جورج فلويد.. مقتل فتاة على يد الشرطة في أوهايو
17:04 | 2021-04-21
"نتصرف على نحو متواضع"... بوتين يحذر خصوم روسيا!
17:04 | 2021-04-21
ردا على إجراءات واشنطن... روسيا تطرد 10 موظفين من السفارة الأميركية
فيديو
فيديو يثير الهلع لطفل يقود قطارا.. وداخلية مصر توضح
Lebanon 24
فيديو يثير الهلع لطفل يقود قطارا.. وداخلية مصر توضح
18:00 | 2021-04-21
21/04/2021 18:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمازون" تطرح سماعاها الجديدة المنافسة لـ"AirPods" (فيديو)
Lebanon 24
"أمازون" تطرح سماعاها الجديدة المنافسة لـ"AirPods" (فيديو)
18:00 | 2021-04-21
21/04/2021 18:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إلهام شاهين تتحدث عن الإجهاض وتوضح سبب رفضها بأن تصبح أماً (فيديو)
Lebanon 24
إلهام شاهين تتحدث عن الإجهاض وتوضح سبب رفضها بأن تصبح أماً (فيديو)
18:00 | 2021-04-21
21/04/2021 18:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact