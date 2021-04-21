عربي-دولي

مركز أبحاث أميركي: كوريا الشمالية تواصل العمل على بارجة اختبار صاروخ غاطس

Lebanon 24
21-04-2021 | 16:57
A-
A+
Doc-P-815247-637546214004573833.jpg
Doc-P-815247-637546214004573833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلاً عن مركز أبحاث أميركي، أن "كوريا الشمالية تواصل العمل على بارجة اختبار صاروخ غاطس، في حوض بناء السفن في نامبو".

وأشارت الوكالة إلى أن "العمل قد يكون جزءا من الاستعدادات لاختبار صاروخ باليستي".

وأفادت "يونهاب" نقلا عن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها، بأن مركز الأبحاث قد قال إن "كوريا الشمالية وضعت جسما أسطوانيا على بارجة اختبار الصاروخ الغاطس في نامبو، وأن الصورة وحدها لا يمكن أن تؤكد إطلاق وشيك للصاروخ، لكنها أشارت إلى أن الجسم الدائري يمكن أن يكون أنبوب إطلاق لصاروخ باليستي يطلق من غواصة (SLBM)".

ولفت "Beyond Parallel"، وهو مشروع تابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إلى أنه "يمكن أن يكون هذا الكائن عبارة عن أنبوب إطلاق لـSLBM، ولكن لا يمكن تأكيد ذلك حتى الآن استنادا إلى الصور المتاحة"، موضحا أن "الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أعرب عن رغبته في صواريخ باليستية طويلة المدى مثالية، وأن القدرة العملياتية لـSLBM ستعزز بقاء رادع كوريا الشمالية النووي".

وبحسب "يونهاب"، حافظت بيونغ يانغ على وقف اختياري للتجارب النووية والصواريخ طويلة المدى، لكنها قالت في عام 2019 إنها لم تعد ملزمة بمثل هذه القيود، فيما استأنفت البلاد اختبار الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، بعد توقف دام عاما في مارس الماضي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2021-04-21
18:00 | 2021-04-21
17:44 | 2021-04-21
17:30 | 2021-04-21
17:11 | 2021-04-21
17:04 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website