19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مركز أبحاث أميركي: كوريا الشمالية تواصل العمل على بارجة اختبار صاروخ غاطس
Lebanon 24
21-04-2021
|
16:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلاً عن مركز أبحاث أميركي، أن "كوريا الشمالية تواصل العمل على بارجة اختبار صاروخ غاطس، في حوض بناء السفن في نامبو".
وأشارت الوكالة إلى أن "العمل قد يكون جزءا من الاستعدادات لاختبار صاروخ باليستي".
وأفادت "يونهاب" نقلا عن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها، بأن مركز الأبحاث قد قال إن "كوريا الشمالية وضعت جسما أسطوانيا على بارجة اختبار الصاروخ الغاطس في نامبو، وأن الصورة وحدها لا يمكن أن تؤكد إطلاق وشيك للصاروخ، لكنها أشارت إلى أن الجسم الدائري يمكن أن يكون أنبوب إطلاق لصاروخ باليستي يطلق من غواصة (SLBM)".
ولفت "Beyond Parallel"، وهو مشروع تابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إلى أنه "يمكن أن يكون هذا الكائن عبارة عن أنبوب إطلاق لـSLBM، ولكن لا يمكن تأكيد ذلك حتى الآن استنادا إلى الصور المتاحة"، موضحا أن "الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أعرب عن رغبته في صواريخ باليستية طويلة المدى مثالية، وأن القدرة العملياتية لـSLBM ستعزز بقاء رادع كوريا الشمالية النووي".
وبحسب "يونهاب"، حافظت بيونغ يانغ على وقف اختياري للتجارب النووية والصواريخ طويلة المدى، لكنها قالت في عام 2019 إنها لم تعد ملزمة بمثل هذه القيود، فيما استأنفت البلاد اختبار الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، بعد توقف دام عاما في مارس الماضي.
تابع
الأكثر قراءة
من جديد ابنة هيفا وهبي تُحدث ضجة.. تغني وتتكلم كوالدتها (فيديو)
Lebanon 24
من جديد ابنة هيفا وهبي تُحدث ضجة.. تغني وتتكلم كوالدتها (فيديو)
10:30 | 2021-04-21
21/04/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام تفصلنا عن "المنصة".. هل ينخفض الدولار إلى هذا السعر؟
Lebanon 24
أيام تفصلنا عن "المنصة".. هل ينخفض الدولار إلى هذا السعر؟
06:29 | 2021-04-21
21/04/2021 06:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:00 | 2021-04-21
21/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين رضوان مرتضى وشربل خليل والقوى الأمنية تطوق منزل الأخير
Lebanon 24
"ولعت" بين رضوان مرتضى وشربل خليل والقوى الأمنية تطوق منزل الأخير
19:23 | 2021-04-20
20/04/2021 07:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
تراجع في سعر صرف الدولار.. كم سجل مساء اليوم؟
20:57 | 2021-04-20
20/04/2021 08:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:30 | 2021-04-21
استطلاع رأي يكشف تفوق البرغوثي على محمود عباس... و"فتح" على "حماس"
18:00 | 2021-04-21
فيديو يثير الهلع لطفل يقود قطارا.. وداخلية مصر توضح
17:44 | 2021-04-21
"طرد مشبوه".. ماذا يحصل بمحطة قطارات في لندن؟
17:30 | 2021-04-21
اختفاء غواصة إندونيسية وعلى متنها 53 شخصا
17:11 | 2021-04-21
على غرار جورج فلويد.. مقتل فتاة على يد الشرطة في أوهايو
17:04 | 2021-04-21
"نتصرف على نحو متواضع"... بوتين يحذر خصوم روسيا!
فيديو
فيديو يثير الهلع لطفل يقود قطارا.. وداخلية مصر توضح
Lebanon 24
فيديو يثير الهلع لطفل يقود قطارا.. وداخلية مصر توضح
18:00 | 2021-04-21
21/04/2021 18:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمازون" تطرح سماعاها الجديدة المنافسة لـ"AirPods" (فيديو)
Lebanon 24
"أمازون" تطرح سماعاها الجديدة المنافسة لـ"AirPods" (فيديو)
18:00 | 2021-04-21
21/04/2021 18:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إلهام شاهين تتحدث عن الإجهاض وتوضح سبب رفضها بأن تصبح أماً (فيديو)
Lebanon 24
إلهام شاهين تتحدث عن الإجهاض وتوضح سبب رفضها بأن تصبح أماً (فيديو)
18:00 | 2021-04-21
21/04/2021 18:56:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact