مركز أبحاث أميركي: كوريا الشمالية تواصل العمل على بارجة اختبار صاروخ غاطس

كشفت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلاً عن مركز أبحاث أميركي، أن "كوريا الشمالية تواصل العمل على بارجة اختبار صاروخ غاطس، في حوض بناء السفن في نامبو".وأشارت الوكالة إلى أن "العمل قد يكون جزءا من الاستعدادات لاختبار صاروخ باليستي".وأفادت "يونهاب" نقلا عن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها، بأن مركز الأبحاث قد قال إن "كوريا الشمالية وضعت جسما أسطوانيا على بارجة اختبار الصاروخ الغاطس في نامبو، وأن الصورة وحدها لا يمكن أن تؤكد إطلاق وشيك للصاروخ، لكنها أشارت إلى أن الجسم الدائري يمكن أن يكون أنبوب إطلاق لصاروخ باليستي يطلق من غواصة (SLBM)".ولفت "Beyond Parallel"، وهو مشروع تابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إلى أنه "يمكن أن يكون هذا الكائن عبارة عن أنبوب إطلاق لـSLBM، ولكن لا يمكن تأكيد ذلك حتى الآن استنادا إلى الصور المتاحة"، موضحا أن "الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أعرب عن رغبته في صواريخ باليستية طويلة المدى مثالية، وأن القدرة العملياتية لـSLBM ستعزز بقاء رادع كوريا الشمالية النووي".وبحسب "يونهاب"، حافظت بيونغ يانغ على وقف اختياري للتجارب النووية والصواريخ طويلة المدى، لكنها قالت في عام 2019 إنها لم تعد ملزمة بمثل هذه القيود، فيما استأنفت البلاد اختبار الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، بعد توقف دام عاما في مارس الماضي.