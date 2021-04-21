ردا على إجراءات واشنطن... روسيا تطرد 10 موظفين من السفارة الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا سلمت الولايات المتحدة مذكرة تعتبر فيها 10 موظفين في السفارة الأميركية في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، وعليهم مغادرة البلاد قبل 22 أيار.



وصرحت الخارجية في بيان: "في 21 نيسان، تم استدعاء نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا، غورمان، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمه مذكرة جاء فيها اعتبار 10 من موظفي السفارة الأميركية في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، وعليهم مغادرة أراضي بلادنا بحلول يوم 21 أيار".

وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يأتي في سياق "الرد" على التصرفات غير الودية للجانب الأميركي ضد عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك.



من جانبها أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، أن السفير الأمريكي لدى روسيا، جون سوليفان، سوف يسافر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لكنه سيعود إلى موسكو خلال "الأسابيع المقبلة".

وفرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، عقوبات جديدة على روسيا طالت 32 كيانا وشخصية روسية، كما حظرت واشنطن على شركاتها المباشرة بشراء سندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية.



كما أعلنت أنها ستطرد 10 أشخاص من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية.