عربي-دولي

ردا على إجراءات واشنطن... روسيا تطرد 10 موظفين من السفارة الأميركية

Lebanon 24
21-04-2021 | 17:04
A-
A+
Doc-P-815248-637546215810062768.jpg
Doc-P-815248-637546215810062768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا سلمت الولايات المتحدة مذكرة تعتبر فيها 10 موظفين في السفارة الأميركية في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، وعليهم مغادرة البلاد قبل 22 أيار.

وصرحت الخارجية في بيان: "في 21 نيسان، تم استدعاء نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في روسيا، غورمان، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمه مذكرة جاء فيها اعتبار 10 من موظفي السفارة الأميركية في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم، وعليهم مغادرة أراضي بلادنا بحلول يوم 21 أيار".

وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يأتي في سياق "الرد" على التصرفات غير الودية للجانب الأميركي ضد عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك.


من جانبها أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، أن السفير الأمريكي لدى روسيا، جون سوليفان، سوف يسافر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لكنه سيعود إلى موسكو خلال "الأسابيع المقبلة".

وفرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، عقوبات جديدة على روسيا طالت 32 كيانا وشخصية روسية، كما حظرت واشنطن على شركاتها المباشرة بشراء سندات الدين الروسية الصادرة عن البنك المركزي، أو صندوق الثروة الوطني، أو وزارة المالية الروسية.


كما أعلنت أنها ستطرد 10 أشخاص من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2021-04-21
18:00 | 2021-04-21
17:44 | 2021-04-21
17:30 | 2021-04-21
17:11 | 2021-04-21
17:04 | 2021-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website