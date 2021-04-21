مصر: توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، توقيع اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وشركة "سينوفاك" الصينية للمستحضرات الحيوية، في إطار "السعي نحو تحقيق التعاون الفني في هذا المجال الحيوي، عبر الاستفادة من اللقاح الذي طورته سينوفاك".
كما نصت هذه الاتفاقية على أن تقدم "سينوفاك" لشركة "فاكسيرا"، "كافة المعلومات التقنية المتعلقة بلقاح كورونا، وتقديم المساعدة الفنية، بما في ذلك فحص أماكن التصنيع الخاصة بشركة فاكسيرا، وتصنيع المنتج النهائي المحلي باستخدام المنتج الجاهز الذي توفره شركة سينوفاك".
يأتي ذلك إلى جانب اختبار المنتج النهائي المحلي، وطرق التصنيع والعمليات التقنية المستخدمة، والمعدات أو الأدوات أو الآلات، والإصلاح وصيانة مرافق التصنيع الخاصة بفاكسيرا، فضلا عن إدارة ومراقبة الجودة".
أما الاتفاقية الثانية، فأوضحت زايد أنها تتعلق بالتصنيع المحلي للقاح كوفيد-19، و"تنص على منح شركة سينوفاك الصينية تصريحا لشركة فاكسيرا، لإعادة التعبئة، والتعبئة، وتصنيع المنتج النهائي المحلي للقاح كورونا، في المنشآت الخاصة بشركة فاكسيرا، مع حصول فاكسيرا على الموافقات التنظيمية، وتكنولوجيا التصنيع والمعرفة الفنية، لاستخدام المنتج الجاهز للتعبئة الذي توفره شركة سينوفاك، من جانب شركة فاكسيرا".