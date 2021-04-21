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الجيش السوداني يؤكد مقدرته على حماية الأراضي المستردة

Lebanon 24
21-04-2021 | 20:00
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أكد قائد القوات البرية السودانية، الفريق ركن عصام كرار، الثلاثاء، قدرة الجيش السوداني على حماية أي شبر من الأراضي السودانية التي تم تحريرها على الحدود مع أثيوبيا.

وقال قائد القوات البرية وقائد متقدم القضارف (جنوب شرق)، إن القوات المسلحة قادرة على حماية كل الأراضي التي تم تحريرها داخل حدود البلاد لتأمين المناطق الزراعية، مؤكدا استمرار انتشار الجيش لاسترداد كافة الأراضي السودانية المعلومة حسب حدود 1902.


وتعهد كرار في "تصريحات صحفية" عقب التنوير الذي قدمه لعضو المجلس السيادي الهادي إدريس، بحماية الأراضي السودانية الزراعية الخصبة والتي ستدفع بزيادة الانتاج والانتاجية، ورفد الاقتصاد الكلي بالبلاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية الكبرى، وفق ما نقلت وكالة السودان للأنباء.

كما أكد على عدم الاعتداء على الغير وعبور الحدود، مؤكدا في الوقت ذاته نشر القوات المسلحة داخل الأراضي السودانية لحماية تراب الوطن وتأمين الأراضي للمزارعين السودانيين لزراعتها هذا العام.

من جانبه، أكد الهادي ادريس عضو المجلس السيادي رئيس الجبهة الثورية وقوف حكومة الفترة الانتقالية خلف القوات المسلحة، وتقديم الدعم والسند لها وهي تقود معركة الكرامة والانتشار داخل الحدود باعتباره حقا مشروعا للقوات المسلحة.


وأشار الى ان الحفاظ على الأرض مسؤولية أخلاقية ووطنية، وأضاف قائلا “لن نسعى للخيار العسكري في حل قضيتي الحدود وملف المياه لإمكانية حلهما بالعمل السلمي".

وأكد والي القضارف سليمان على عزم الحكومة على تنمية الشريط الحدودي مع الحكومة الاتحادية وجعل منطقة الفشقة جاذبة لكل السودانيين.

ودعا الوالي إثيوبيا للتوصل لمرحلة وضع العلامات على الحدود لإنهاء هذا الملف والالتفات للجوانب الأخرى في تحقيق التكامل، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية.

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