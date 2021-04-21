بغداد وطهران تبحثان تعزيز التعاون العسكري بينهما

بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، اليوم الأربعاء، مع وكيل وزير الدفاع الإيراني، اللواء سيد حجة الله قريشي، التعاون العسكري بين البلدين.وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب الفياض، الأوضاع في المنطقة، وأكدا على أهمية التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.من جانبه أشاد قريشي بجهود الحشد الشعبي في ملاحقة ما تبقى من خلايا الإرهاب في البلاد، وفقا للبيان.