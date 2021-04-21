"نافالني في خطر كبير"... هذا ما كشفه خبراء لدى الأمم المتحدة

اعتبر خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة أن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي يخوض في السجن إضرابا عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع، في "خطر كبير"، وحضوا السلطات على السماح بإجلائه خارج البلاد.



وقال الخبراء في بيان: "نحث السلطات الروسية على ضمان وصول السيد نافالني إلى أطبائه والسماح بإجلائه إلى الخارج لتلقي علاج طبي عاجل، كما فعلت في آب 2020. ونؤكد مجددا أن الحكومة الروسية مسؤولة عن حياة السيد نافالني وصحته أثناء احتجازه".