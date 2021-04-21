قتلى وجرحى في انفجار بفندق فخم في جنوب غرب باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية إن انفجارًا وقع في فندق فخم أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب 11 آخرين في جنوب غرب باكستان اليوم الأربعاء.وقال مسؤول الشرطة ناصر مالك لرويترز: "هز انفجار منطقة انتظار السيارات في فندق سيرينا".ويقع الفندق في كويتا عاصمة إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان الذي يشهد منذ فترة طويلة تمردًا محدودًا من سكان محليين.