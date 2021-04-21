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قتلى وجرحى في انفجار بفندق فخم في جنوب غرب باكستان

Lebanon 24
21-04-2021 | 23:25
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أعلنت الشرطة الباكستانية إن انفجارًا وقع في فندق فخم أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب 11 آخرين في جنوب غرب باكستان اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول الشرطة ناصر مالك لرويترز: "هز انفجار منطقة انتظار السيارات في فندق سيرينا".

ويقع الفندق في كويتا عاصمة إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان الذي يشهد منذ فترة طويلة تمردًا محدودًا من سكان محليين.
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