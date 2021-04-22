ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة المملكة.. من هي؟

أدت السفيرة السعودية لدى السويد وآيسلاندا، إيناس الشهوان، اليوم الخميس، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتصبح ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة للمملكة بعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، وآمال المعلمي سفيرة السعودية لدى النرويج.
وتم أداء القسم بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى عدد من سفراء المملكة المعينين حديثاً لدى عدد من الدول.
مناصب عدة
يذكر أن الشهوان انضمت إلى وزارة الخارجية السعودية عام 2007، وشغلت عدداً من المناصب في الوزارة، كان آخرها مستشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.
كما تعد أول امرأة تولت منصب مدير إدارة في وكالة وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية. وتولت عددا من الملفات السياسية الهامة، وشاركت في تمثيل المملكة في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، وساهمت في تدريب عدد من موظفي الوزارة والقطاعات الحكومية المختلفة عبر تقديم محاضرات وورش عمل في مجال العلاقات الدولية.
إلى ذلك حصلت الشهوان على شهادة الماجستير في مجال العلاقات الدولية من أستراليا، وهي عضو الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل الذي أطلقته وزارة الخارجية عام 2017. وحصلت على شهادة برنامج القيادة الناشئة من جامعة هارفرد.