عربي-دولي

ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة المملكة.. من هي؟

Lebanon 24
22-04-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-815466-637546832254868435.PNG
Doc-P-815466-637546832254868435.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أدت السفيرة السعودية لدى السويد وآيسلاندا، إيناس الشهوان، اليوم الخميس، القسم أمام خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتصبح ثالث سعودية تشغل منصب سفيرة للمملكة بعد الأميرة ريما بنت بندر بن ‏سلطان سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، ‏وآمال المعلمي سفيرة السعودية لدى النرويج.‏

 

وتم أداء القسم بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، عبر الاتصال ‏المرئي، بالإضافة إلى عدد من سفراء المملكة المعينين حديثاً لدى عدد من الدول.‏

 

مناصب عدة

يذكر أن الشهوان انضمت إلى وزارة الخارجية السعودية عام 2007، وشغلت عدداً من المناصب في ‏الوزارة، كان آخرها مستشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.‏

 

كما تعد أول امرأة تولت منصب مدير إدارة في وكالة وزارة الخارجية للشؤون السياسية ‏والاقتصادية. وتولت عددا من الملفات السياسية الهامة، وشاركت في تمثيل المملكة في العديد ‏من المحافل الإقليمية والدولية، وساهمت في تدريب عدد من موظفي الوزارة والقطاعات ‏الحكومية المختلفة عبر تقديم محاضرات وورش عمل في مجال العلاقات الدولية. ‏

 

إلى ذلك حصلت الشهوان على شهادة الماجستير في مجال العلاقات الدولية من أستراليا، وهي عضو ‏الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل الذي أطلقته وزارة الخارجية عام 2017. وحصلت على شهادة برنامج القيادة الناشئة من جامعة هارفرد.‏

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2021-04-22
09:30 | 2021-04-22
09:00 | 2021-04-22
08:30 | 2021-04-22
08:00 | 2021-04-22
07:30 | 2021-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website