عربي-دولي

كبيرة الأطباء في "بيونتك": الجرعة الثالثة ضرورية للمناعة والتطعيم قد يكون سنويا

Lebanon 24
22-04-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-815467-637546832618715673.jpg
Doc-P-815467-637546832618715673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت كبيرة المسؤولين الطبيين في بيونتك إن الناس سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة ثالثة من لقاح فايزر بيونتك المضاد لكورونا والمكون من جرعتين مع تضاؤل المناعة ضد الفيروس، وفقا لـ"سي أن بي سي".

وتتوافق تصريحات المسؤولة الطبية مع تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا.


وأضافت الدكتورة أوزليم توريسي، وهي مؤسس مشارك لشركة بيونتك التي طورت لقاحا مضادا لكورونا بالتعاون مع فايزر، أنها تتوقع أيضا أن يحتاج الناس إلى التطعيم ضد فيروس كورونا سنويا، مثل الإنفلونزا الموسمية.

وأوضحت أن "هذا بسبب توقع العلماء أن المناعة التي يسببها اللقاح ضد الفيروس ستنخفض بمرور الوقت، ونرى مؤشرات على ذلك أيضا في الاستجابة المناعية الطبيعية للفيروس".

وأشارت إلى ملاحظة "تراجع في الاستجابات المناعية أيضا لدى الأشخاص المصابين للتو، وبالتالي فإن تراجع الاستجابة المناعية متوقع أيضا لمن أخذوا اللقاحات".

وأظهرت النتائج المعملية الأخيرة الخاصة بشركة فايزر، أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح الشركة سيكون لديهم مناعة ضد الفيروس لستة أشهر على الأقل، عقب الحصول على التطعيم الأول المكون من جرعتين.

وتأتي تصريحات توريسي بعد أن قال بورلا في مقابلة بثت في 15 نيسان الحالي إن الناس سيحتاجون على الأرجح إلى "جرعة معززة أو جرعة ثالثة" من لقاح كورونا في غضون 12 شهرا من التطعيم الكامل.

وأضاف بورلا أنه من المحتمل أيضا أن يحتاج الأشخاص إلى الحصول على جرعات إضافية كل عام.

وقالت شركة فايزر في وقت سابق من هذا الشهر إن لقاحها المضاد لكورونا كان فعالا بنسبة تزيد عن 91٪ في الحماية من الفيروس، وأكثر من 95٪ فعال ضد "المرض الشديد" حتى ستة أشهر بعد تلقي الجرعة الثانية.

ويقول باحثون إنهم لا يعرفون فعالية الحماية ضد الفيروس بعد ستة أشهر من التطعيم الكامل، في حين يتوقع مسؤولون وخبراء بمجال الصحة العامة تضاؤل الحماية مع مرور الوقت.

المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2021-04-22
12:30 | 2021-04-22
12:00 | 2021-04-22
11:00 | 2021-04-22
10:30 | 2021-04-22
09:30 | 2021-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website