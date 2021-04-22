عربي-دولي

سرعة جنونية.. حادث سير مروع يقتل نجل رجل أعمال عربي (صورة)

Lebanon 24
22-04-2021 | 16:45
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نقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام مصرية أن نجل رجل أعمال مصري يدعى محمد حمدي لقي مصرعه في حادث مروع.

وأوضحت الوسائل الاعلامية المصرية أن الحادث أودى بحياة طالبين على طريق "القاهرة الجديدة – السويس"، بسبب السرعة الجنونية، وبينت المعاينة أن المتوفين هما محمد حمدي عبدالرازق طالب في كلية الطب وهو نجل رجل الأعمال حمدي عبد الرازق، وشاب آخر يدعى عمر ماهر، عقب اصدام سيارتهما معا فماتا في الحال.

وأشارت التحريات إلى أن الشاب محمد حمدي كان يقود سيارة أستون مارتن، اصطدم بسيارة أخرى كان يستقلها شاب يدعى عمر ماهر، وتسببت قوة التصادم في وفاة الطالب والشاب في الحال، وأحدثت تلفيات بالغة في سيارتيهما.

وأظهرت معاينة أجهزة الأمن لمكان الحادث وجود تلفيات كبيرة في سيارة الشاب عمر ماهر، فتحولت كومة من الصفيح، بينما تعرضت سيارة طالب الطب "أستون مارتن" لتلفيات كبيرة في مقدمة السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الشابين بعد توقيع الكشف الطبي عليهما وموافاة النيابة بنتائج التقارير الطبية، وانتدبت النيابة لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة مكان الحادث وبيان أسباب حدوثه، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وانتهى عمل الفريق الأمني إلى أن الحادث ليس فيه أي شبهة جنائية وأنه عبارة عن تصادم عادي من جراء اختلال عجلة القيادة في يد طالب الطب.

 

 

 

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