عربي-دولي

مليون مصاب كورونا في هذه الدولة العربية

Lebanon 24
22-04-2021 | 18:00
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ضحايا "كورونا" المستجد من العرب، هم حاليا أكثر من 5 ملايين بين مصاب وقتيل، نجد أعدادهم في جردة عامة ينشرها موقع worldometer الناشط عالميا بالإحصاءات على أنواعها، ويقوم بتحديثها على مدار الساعة، شاملة 221 دولة ومنطقة استوطنها المستجد على مراحل، منذ ولد في ديسمبر 2019 بالصين، وفيها جديد اليوم، هو ظهور أول دولة عربية يسجل فيها الفيروس أكثر من مليون إصابة.


الفيروس المستجد أحدث في 19 دولة عربية 5.600.931 إصابة، منها أكثر من مليون بالعراق، إضافة إلى 89.251 وفاة، وهي أرقام مختلفة جدا عن أخرى وردت في تقرير شبيه نشرته "العربية.نت" في 21 إبريل العام الماضي، أي منذ عام تماما، وجدوله أدناه إلى اليمين، فيما جدول هذا العام إلى اليسار، ونرى كم الفرق كبير بعدد الإصابات والوفيات معا.


وزارة الصحة والبيئة العراقية، هي من أعلن اليوم أيضا تخطي البلاد لحاجز مليون إصابة، حيث أحدث المستجد 8696 إصابة جديدة الأربعاء، مع 38 وفاة وتعافي 6.382 مصابا. إضافة أن العراق هو الدولة الأولى بعدد الوفيات أيضا، فيما كان الخامس بالوفيات بجدول العام الماضي.
المصدر: أ ف ب - العربية
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