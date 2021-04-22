الشرطة الإيطالية تعتقل مطلوباً خطيراً.. ما القصة؟

قالت الشرطة الإيطالية إنها اعتقلت رجلاً ألبانياً يُشتبه بأنه ورد أسلحة لمحمد لحويج بوهلال الذي قتل 86 دهساً بشاحنة قادها وسط حشد على الشاطئ في مدينة نيس الفرنسية في تموز 2016.

وقالت الشرطة إن أندري إليزي (28 عاماً) أُلقى القبض عليه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في بلدة سبارانيزي بالقرب من كازيرتا في جنوب إيطاليا. وكانت فرنسا قد أصدرت أمر اعتقال له في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال دييجو بارينتي رئيس إدارة مكافحة الإرهاب: "نعتقد بأنه كان موجوداً في إيطاليا منذ بداية العام على الأقل... نحقق في صلات محتملة بينه وبين آخرين يقيمون في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى بالبلاد".



وبوهلال تونسي الجنسية أردته الشرطة قتيلا بعد تنفيذه الهجوم في ممشى يوم 14 تموز 2016، الذي يصادف عطلة يوم الباستيل الوطني في فرنسا.

ونفذت إيطاليا عدة عمليات ضد من يشتبه بأنهم أنصار إسلاميين متشددين في السنوات القليلة الماضية.

وفي آذار الماضي، اعتقلت الشرطة رجلا جزائريا في مدينة باري في جنوب إيطاليا بناء على أدلة تفيد بتقديمه الدعم لمنفذي هجمات منسقة سقط فيها 130 قتيلاً في فرنسا عام 2015.