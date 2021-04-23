مقتل عنصرين من الشرطة العراقية ومدني بهجوم لداعش في ديالى

قتل عنصرا شرطة ومدني جراء هجوم نفذه مسلحون من داعش في محافظة ديالى شرقي العراق، وفقا لما أفادت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة.وقالت الخلية إن عناصر من داعش قاموا بتفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالى في سيارة للشرطة وأخرى مدنية.وأسفر الهجوم عن مقتل مدني ومنتسبين اثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة آخرين .وأكدت الخلية، أن اشتباكات حصلت عقب الهجوم وأن القطعات الأمنية قامت بإجراء تفتيش بالمنطقة للبحث عن المنفذين.