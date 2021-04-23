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عربي-دولي
بينها لبنان.. أميركا توصي مواطنيها بعدم السفر لـ116 دولة لهذا السبب!
Lebanon 24
23-04-2021
|
09:30
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أضافت وزارة الخارجية الأميركية ما لا يقل عن 116 دولة هذا الأسبوع إلى قائمتها الاستشارية المسماة "المستوى الرابع: لا تسافر"، ووضعت المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإسرائيل والمكسيك وألمانيا ومعظم الدول العربية بسبب انتشار فيروس كوفيد-19.
وقالت وزارة الخارجية إنها ستزيد عدد الدول التي تحصل على أعلى تصنيف استشاري لها إلى حوالي 80% من دول العالم.
وقبل يوم الثلاثاء، كانت 34 دولة فقط مدرجة على قائمة "لا تسافر"، وارتفع هذا العدد إلى 150 دولة في المستوى الرابع، إلا أن 3 دول عربية أفلتت من هذا المستوى الحرج".
من جانبها قالت وزارة الخارجية، إن هذه الخطوة لا تعني إعادة تقييم الأوضاع الصحية الحالية في بعض البلدان، ولكنها "تعكس تعديل نظام استشارات السفر بوزارة الخارجية للاعتماد بشكل أكبر على الحالة الوبائية الحالية".
كما أكدت أن التوصيات ليست إلزامية ولا تمنع الأميركيين من السفر. حيث شملت القائمة دول مصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والأردن، واليمن، وسوريا، ولبنان، والعراق، وليبيا، والجزائر، والصومال، وجزر القمر ضمن المستوى الرابع "لا تسافر"، فيما ارتفعت السودان والمغرب وجيبوتي إلى المستوى 3: "إعادة النظر في السفر"، فيما كانت موريتانيا الوحيدة عربياً وبين عدد محدود جداً من دول العالم الواقعة في المستوى الثاني والمعروف بـ "تشديد الإجراءات".
استثناء شرم الشيخ
وفي فلسطين حددت وزارة الخارجية الأميركية الضفة الغربية وقطاع غزة من بين الأماكن المحظور السفر إليها.
وبالرغم من قائمة المنع والتحذيرات، إلا أن الخارجية الأميركية استثنت السفر إلى مدينة شرم الشيخ في شبة جزيرة سيناء بشرط السفر جواً، بجانب بعض المدن الأردنية التي أتاحت السفر إليها داخليا.
المصدر:
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