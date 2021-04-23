هل تندلع مواجهة عسكرية مع إيران؟ جنرال أميركي كبير يرد

اعتبر قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي إن "إيران مستمرة في سلوك التهديد في المنطقة".وشدد ماكينزي، في مؤتمر صحفي مساء الخميس في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، على أن الولايات المتحدة "لن تنجر إلى مواجهة عسكرية مع إيران".وأضاف، رداً على سؤال من مراسلنا في واشنطن: "منذ شهر كانون الثاني الماضي، أعادت إيران حساباتها بسأن نوايا الولايات المتحدة".وشرح أن "تحركات إيران بشأن برنامجها النووي يمكن العدول عنها"، موضحاً أن ما يقلقه حالياً هو البرنامج الصاروخي الإيراني، حيث أن طهران "تطوّر دقة صواريخها".كما أشار ماكينزي إلى أن إيران "تستطيع تهديد مضيق هرمز بنشر الألغام البحرية"، مضيفاً: "يستطيعون فعل هذا الأمر من خلال إعطاء الألغام للحوثيين".في سياق آخر، قال ماكينزي إن الولايات المتحدة ستبقى في العراق مع باقي دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" للقضاء على داعش.وأضاف: "العراق يريدنا أن نبقى هناك"، مؤكداً أن لا خطط لخفض القوات الأميركية في العراق كما حدث في أفغانستان.وعند سؤاله عن الملف السوري قال ماكينزي: "لا أرى احتمالاً لاندلاع أزمة في شمال شرق سوريا".وعن أفغانستان، قال ماكينزي إن "مكافحة الارهاب بعد الانسحاب من أفغانستان سيكون أصعب"، مضيفاً أن "الأميركيين سيتابعون مراقبة ومكافحة الارهاب الآتي من أفغانستان بعد الانسحاب".