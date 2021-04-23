"التنازل عن براءات الاختراع".. اقتراح يهدف لوصول لقاحات "كورونا" إلى كافة الدول

أدى النقاش الذي استمر لأشهر في منظمة التجارة العالمية إلى القليل من الحركة، ويجتمع بعض الدبلوماسيين المفاوضين اليوم ومن المرجح أن يكونوا قد وصلوا إلى "طريق مسدود"، علما أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا يعارضون الاقتراح.يذكر أن الاقتراح الذي قدمته جنوب أفريقيا والهند في منظمة التجارة العالمية، لا يزال يكتسب زخما مع تزايد الفجوة في معدلات التطعيم بين الدول الغنية والفقيرة يوما بعد يوم.وفي هذا السياق، أشار كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بروس أيلوارد، إلى أنه اعتبارا من الأسبوع الماضي، ذهبت نسبة 1٪ فقط من 100 مليون جرعة لقاح تم إنتاجها إلى البلدان ذات الدخل المنخفض.في المقابل، يرى آخرون على أن التنازل لا معنى له بالنسبة للقاحات ويتم دعمه من قبل الأشخاص الذين يستغلون المشكلة باعتبارها فرصتهم لإجراء تغييرات شاملة على نظام الملكية الفكرية الحالي.وتحدد اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) الالتزامات بين البلدان للوفاء بالحد الأدنى من مجموعة المعايير المتعلقة بالملكية الفكرية.تلقى الاقتراح دعما من حوالى 100 دولة في منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى العشرات من منظمات المجتمع المدني.وأشار الموقع إلى أن السبب وراء اكتساب هذه الأفكار تأييدا هو النقص والكلفة المرتفعة للمنتجات الوقائية من الفيروس في بعض الدول مثل نقص الأقنعة والمعدات الجراحية وندرة أجهزة التنفس.في المقابل، يرى معارضو هذا الاقتراح أن "هذا الترخيص قد يكون حلاً مبالغا فيه"، إذ قال ماثيو كافانا من جامعة جورج تاون إن الدراية الفنية هي "الوصفة" بالإضافة إلى "العمليات والتقنيات المستخدمة في الواق