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عربي-دولي
بعد تلقيها هذا اللقاح.. أدخلوها إلى المستشفى
Lebanon 24
23-04-2021
|
13:00
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قال متحدث باسم وكالة الصحة في ولاية تكساس الأميركية إنه تم إدخال امرأة إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليها أعراض جلطات دموية إثر تلقيها لقاح "جونسون أند جونسون".
وقال متحدث باسم وزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس إن مركز السيطرة على الأمراض أخطر الوكالة لكنه لن يقدم أي معلومات إضافية لحماية خصوصية المريضة التي تلقت لقاح "جونسون أند جونسون" وظهرت عليها أعراض تبدو متسقة مع الحالات الست التي تم الإبلاغ عنها في مكان آخر الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي يجتمع فيه مستشارو المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) اليوم الجمعة للنظر فيما إذا كان من الآمن استئناف تقديم لقاح "جونسون أند جونسون".
وقد أوصت وكالات الصحة الأميركية بوقف استخدام اللقاح المكون من جرعة واحدة الأسبوع الماضي بسبب حالات نادرة من جلطات الدم ظهرت لدى ستة أشخاص من بين حوالي 7 ملايين شخص تلقوا اللقاح في الولايات المتحدة.
المصدر:
وكالات
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