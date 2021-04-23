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لغز اختفاء الغواصة الإندونيسية تابع.. "جسم غامض" قد يكشف الكثير

Lebanon 24
23-04-2021 | 13:36
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صرح رئيس أركان البحرية الأميرال يودو مارغونو، أنه تم العثور على جسم غامض بالقرب من موقع اختفاء الغواصة البحرية الإندونيسية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "غارديان"، إن الجسم لديه مغناطيسية عالية. يقع على عمق 50-100 متر. ويوجد أمل في أن يكون هذا الجسم هو الغواصة المفقودة. وأشارت الصحيفة أنه تم إرسال سفينة مزودة بموجات فوق صوتية إلى هذه المنطقة.

وأعلنت البحرية العسكرية الأندونيسية، يوم الأربعاء، عن اختفاء غواصة عسكرية على متنها 53 شخصا من جنود البحرية في البحر مقابل شواطئ بالي.

وعرضت روسيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والهند وتركيا وأستراليا المساعدة في البحث عنها.

وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة في إندونيسيا أحمد رياض، تشارك حاليا في عملية البحث 18 سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية، و4 سفن تابعة للشرطة و3 سفن تابعة لجهاز البحث والإنقاذ الوطني. وسفينة MV Swift Rescue ومقرها سنغافورة في الطريق، ومن المتوقع أن تنضم للبحث الليلة.

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