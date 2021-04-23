"الصحة العالمية" تتحدث عن توزيع لقاحات كورونا.. وتنبّه من هذا الأمر

أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في الذكرى الأولى لبرنامج كوفاكس لمشاركة لقاحات كورونا إن اللقاحات ما زالت بعيدة المنال عن الدول الأشد فقراً .

وأضاف في تقرير "تم إعطاء ما يقرب من 900 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم، لكن أكثر من 81 منها ذهبت إلى البلدان ذات الدخول المرتفعة أو المتوسطة العليا، في حين تلقت الدول منخفضة الدخل 0.3 بالمئة فقط" وذلك في معرض حديثه عن برنامج التعاون الدولي لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل لاختبارات وعلاجات ولقاحات كورونا الذي انطلق قبل عام.

وندد تيدروس مرارا بانعدام المساواة في توزيع اللقاحات وحث البلدان الأكثر ثراء على تقاسم الجرعات الزائدة للمساعدة في تطعيم العاملين الصحيين في الدول ذات الدخول المنخفضة.