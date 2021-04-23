عربي-دولي

بسبب كورونا.. إعلان حالة طوارئ جديدة في اليابان

Lebanon 24
23-04-2021 | 16:12
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أعلنت اليابان حالة الطوارئ مجددا في طوكيو وثلاث مناطق أخرى في وقت تواجه البلاد ارتفاعا في عدد إصابات كورونا قبل ثلاثة اشهر فقط من موعد افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.
      
وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا: "قررنا اليوم إعلان حالة الطوارئ في محافظات طوكيو وكيوتو وأوساكا وهيوغو"، مبررا الخطوة بارتفاع عدد الإصابات بما في ذلك بالنسخ الجديدة المتحورة.
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