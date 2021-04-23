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نائب إيراني يطالب بمصادرة ممتلكات روحاني وظريف!

Lebanon 24
23-04-2021 | 18:00
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دعا نائب إيراني إلى مصادرة جميع ممتلكات وأصول فريق التفاوض الإيراني في فيينا، بــمن فيهــم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، في حال فشل رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وكتب إحسان أركاني النائب عن مدينة نيشابور الواقعة شمال شرقي البلاد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن "أهم انتقاد يوجه إلى وعود روحاني غير المثمرة حول الاتفاق النووي هو غياب الضامن التنفيذي لهذه الوعود".

وأضاف أنه "يُقترح في محادثات فيينا مصادرة جميع ممتلكات وأصول ومنازل الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف، وعباس عراقجي كبير المفاوضين وغيرهم من المفاوضين كضمان، وبيعها لصالح الشعب الإيراني إذا لم يتم رفع العقوبات".

ووجه العديد من المغردين على موقع "تويتر" انتقادات حادة للنائب الإيراني،  حيث كتب أحد المسخدمين، مخاطبا النائب إحسان أركاني، قائلا: "أقترح مصادرة ممتلكاتك لصالح الناس لأن وعودك الانتخابية لم يتم الوفاء بها".

ليرد عليه النائب، قائلا: "لأنني على عكس حسن روحاني لم أكن معتادًا على تقديم وعود فارغة، لذلك لم أقدم أي وعود انتخابية".

وكتب آخر: "معذرة، سيادة النائب، ما هي الخبرة والمعرفة والخلفية التي أهلتك لتصبح عضوًا في لجنة التخطيط وإعداد الموازنة والمحاسبة؟".

وانطلقت في العاصمة النمساوية فيينا، مطلع نيسان الحالي، مفاوضات بين وفود من الدول المعنية بالاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في 2015، لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق، ورفع عقوباتها عن إيران.

واتفقت أطراف الاتفاق النووي على مواصلة المشاورات، على مستوى الخبراء، لمناقشة الجوانب الفنية وتفاصيل القضايا المتعلقة برفع العقوبات عن إيران.
المصدر: سبوتنيك
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