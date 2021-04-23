عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي ستكون لديه لقاحات كافية لـ70% من سكانه البالغين

Lebanon 24
23-04-2021 | 16:24
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم، أنه سيكون لدى الاتحاد الأوروبي ما يكفي من الجرعات "لتلقيح 70 في المئة من سكانه البالغين اعتبارا من تموز".

وكان الاتحاد الأوروبي حدد لنفسه هدفا يقضي بتلقيح 70 في المائة من البالغين قبل نهاية العام.
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