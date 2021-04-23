عربي-دولي

مقتل شرطية فرنسية بطعنة في عنقها... وهذه جنسية المهاجم

Lebanon 24
23-04-2021 | 16:51
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توفيت شرطية فرنسية إثر تعرضها لهجوم بسكين، الجمعة، في منطقة إيفلين، التي تبعد بنحو 80 كلم جنوب غربي باريس.

وأفاد مراسل الحرة في فرنسا، أن الهجوم وقع في دائرة شرطة مدينة رامبويي، وقد توفيت الشرطية إثر تعرضها لطعنة في عنقها.

وقد تم تجريد المهاجم من السكين، وقد توفي نتيجة إصابته أيضا برصاص زملاء الشرطية

وأوضحت الشرطة الفرنسية أن، المشتبه به في الحادث، هو شخص تونسي الجنسية، وقد ارتكب الحادث بعد اقتحامه مركز الشرطة.

وشهدت فرنسا مؤخرا عددا من الاعتداءات المتطرفة، ولا سيما الاعتداء الذي وقع في نيس في نوفمبر الماضي، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص طعنا.

وقتل المدرّس صامويل باتي بقطع رأسه في أكتوبر الماضي، بيد شيشاني لعرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه خلال صف حول حرية التعبير.

وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا بأن فرنسا لن تتخلى عن حرية التعبير ومن ضمنها حرية نشر رسوم كاريكاتورية.

وأثارت تصريحاته أزمة مع العالم الإسلامي حيث خرجت تظاهرات احتجاجية وأطلقت دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
المصدر: الحرة
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