عربي-دولي

تشريع بريطاني يعترف بارتكاب الصين إبادة جماعية بحق أقلية الإيغور

Lebanon 24
23-04-2021 | 18:30
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ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن البرلمان البريطاني صوّت لصالح مقترح يقول إن الصين ترتكب "إبادة جماعية" بحق أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني.

ووفقاً للصحيفة، فإن "المقترح الذي تم تمريره، الخميس، لا يجبر الحكومة البريطانية على التحرك ضد الصّين، إلا أنه من المحتمل أن يؤدي إلى تدهور العلاقات بين بريطانيا والصّين بشكل متزايد.

ورداً على خطوة النواب البريطانيين، اتهمت سفارة بكين في المملكة المتحدة أعضاء البرلمان بـ "إعداد الاقتراح بهدف تشويه سمعة الصّين ومهاجمتها"، بحسب "ذا غارديان".

واعترف نايجل آدامز، وزير الشؤون شؤون آسيا، بوجود أدلة موثوقة على الاستخدام الواسع النطاق للسخرة، ومعسكرات الاعتقال، واستهداف الجماعات العرقية في شينجيانغ.

ولفت آدمز إلى أن هذه الإجراءات بمثابة انتهاكات واضحة ومنهجية لحقوق الإنسان، لكنه قال إن موقف بريطانيا الراسخ منذ فترة طويلة هو أنّ تحديد الإبادة الجماعية يخصّ المحاكم الوطنية والدولية المختصة.

إلى ذلك، قال نصرت غني، مقدم الاقتراح أمام البرلمان: "لا يمكننا مواصلة العمل كالمعتاد مع الصين بينما تستمر هذه الفظائع. يجب على الحكومة الآن أن تتصرف بشكل عاجل لضمان عدم تلوث سلاسل التوريد لدينا بالسلع المصنوعة عبر العمالة الإيغورية القسرية".

من جهته، طالب النائب ستيفن كينوك الوزراء بالذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال توسيع مجموعة المسؤولين الصّينيين الخاضعين للعقوبات وإنهاء المزيد من المشاورات الاقتصادية الرسمية مع الصّين، والدعوة إلى أن تطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة فتوى من محكمة العدل الدولية حول قضية الإبادة الجماعية.
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