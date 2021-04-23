مسؤول أميركي يحذر: الصين تتطلع للتوسّع في إفريقيا

تراقب القوات الأميركية في إفريقيا تحركات الصين عن كثب، وهي تشعر بالقلق من أن بكين تقترب من إنشاء شبكة من القواعد العسكرية والبحرية في جميع أنحاء القارة، وفق ما ذكر موقع "voanews".وقال قائد القيادة الأميركية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند للمشرعين الأمريكيين، الخميس: "نحن نعلم رغبة الصّين في إنشاء شبكة من القواعد في جميع أنحاء العالم، وقلقي الأكبر هو على الساحل الأطلسي لإفريقيا".وأنشأت الصّين أول قاعدة عسكرية لها على الساحل الشرقي لإفريقيا، في دوراليه، جيبوتي، في العام 2017 ، مما أثار مخاوف المسؤولين العسكريين الأميركيين.وقال تاونسند إنه منذ ذلك الحين، عملت بكين على توسيع وجودها في جيبوتي لأنها تتطلع إلى مواقع إضافية.وعن التوسع الصّيني في تلك المنطقة، قال تاونسند: "ما فعلوه في العامين الماضيين هو استكمال رصيف بحري كبير للغاية يجاور قاعدتهم. هذا الرصيف لديه القدرة على إرساء أكبر سفنهم، بما في ذلك الغواصات النووية".والآن، يقول المسؤولون الأميركيون إن الصّين تتطلع إلى التواجد في أقصى الجنوب على طول الساحل الشرقي لإفريقيا، في تنزانيا، ولديها خطة أكثر طموحاً لساحل المحيط الأطلسي في إفريقيا.ويقول تاونسند: "هذا هو التهديد الأكثر أهمية من الصّين. إنها تريد شيئاً أكثر من مكان يمكنهم فيه الحصول على الغاز والبضائع. أنا أتحدث عن ميناء حيث يمكنهم إعادة التسلح بالذخائر وإصلاح السفن البحرية. إنهم يعملون بقوة للحصول على ذلك".وجاءت شهادة تاونسند في أعقاب تحذيرات مماثلة حول الطموحات العسكرية الصّينية من قبل مسؤولي دفاع آخرين.وفي آذار الماضي، حذر قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الأدميرال كريج فالر، من محاولة الصين الوصول إلى مناطق أبعد في أمريكا الوسطى والجنوبية.كذلك، حذّر مسؤولون أمريكيون آخرون في الجيش والمخابرات من جهود الصين لتحل محل الولايات المتحدة على المسرح العالمي.ويشير المسؤولون أيضاً إلى أن بكين تستثمر بكثافة في إفريقيا، حيث تعهدت بمبلغ 60 مليار دولار في البنية التحتية وتمويل التنمية على مدى السنوات الـ10 الماضية، مع زيادة عدد السفارات في القارة إلى 52 سفارة، أي أكثر بـ3 سفارات من الولايات المتحدة.كذلك، فإن هناك أيضاً مخاوف متزايدة بشأن مبيعات الأسلحة الصينية. ومع هذا، ورغم كل هذه الجهود الصينية، يقول تاونسند إن الولايات المتحدة في وضع يمكنها من الحفاظ على نفوذها وعلاقاتها.