مصر وروسيا تتفقان على استئناف حركة الطيران بعد توقفها بسبب "طائرة سيناء"

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أن مصر وروسيا اتفقتا على استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين خلال مكالمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

وجاء في البيان "تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ".

وتم تعليق الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في تشرين الأول 2015 مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

ولم يحدد البيان المصري جدولا زمنيا لاستئناف الرحلات لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ذكرت هذا الأسبوع أن الرحلات قد تستأنف في النصف الثاني من مايو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال بين الرئيسين تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة.

وبحسب الرئاسة فقد أعلن الرئيس الروسي عن حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر.

وكشفت الرئاسة أن الاتصال تناول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلي رأسها تفاصيل الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن مستجدات ملف سد النهضة، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وكذلك محطة الضبعة النووية وقد تم التوافق حول زيادة التنسيق المتبادل وتعزيز مسار العلاقات الثنائية علي كافة المستويات.