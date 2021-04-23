عربي-دولي

مصر وروسيا تتفقان على استئناف حركة الطيران بعد توقفها بسبب "طائرة سيناء"

Lebanon 24
23-04-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-815948-637547957662805128.jpg
Doc-P-815948-637547957662805128.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أن مصر وروسيا اتفقتا على استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين خلال مكالمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

وجاء في البيان "تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ".

وتم تعليق الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة بعد تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء في تشرين الأول 2015 مما أسفر عن مقتل 224 شخصا.

ولم يحدد البيان المصري جدولا زمنيا لاستئناف الرحلات لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ذكرت هذا الأسبوع أن الرحلات قد تستأنف في النصف الثاني من مايو.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال بين الرئيسين تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة.

وبحسب الرئاسة فقد أعلن الرئيس الروسي عن حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر.

وكشفت الرئاسة أن الاتصال تناول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلي رأسها تفاصيل الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن مستجدات ملف سد النهضة، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وكذلك محطة الضبعة النووية وقد تم التوافق حول زيادة التنسيق المتبادل وتعزيز مسار العلاقات الثنائية علي كافة المستويات.

المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-23
23:46 | 2021-04-23
23:30 | 2021-04-23
23:28 | 2021-04-23
23:00 | 2021-04-23
23:00 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website