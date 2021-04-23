عربي-دولي

روسيا تستدعي سفير بولندا وتطرد 5 من العاملين بالسفارة

Lebanon 24
23-04-2021 | 21:30
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استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البولندي اليوم الجمعة في أعقاب طرد وارسو دبلوماسيين روسا.

وطردت بولندا ثلاثة دبلوماسيين روس الأسبوع الماضي، قائلة إنهم تورطوا في "أنشطة تضر" ببولندا. وإثر ذلك، ردت روسيا بطرد 5 من العاملين بالسفارة البولندية اليوم.

وعبرت روسيا للسفير البولندي عن احتجاجها الشديد على الطرد غير المبرر لثلاثة من موظفي بعثتها الدبلوماسية.

وأعلنت بولندا يوم الخميس الماضي طرد ثلاثة دبلوماسيين روس على خلفية "أعمال عدائية"، بعد أن اتخذت الولايات المتحدة إجراء مماثلا في إطار الرد على أنشطة منسوبة إلى روسيا.

وأعربت وزارة الخارجية البولندية عن "تضامنها التام" مع واشنطن لفرضها عقوبات وطردها دبلوماسيين روس، وأشارت إلى أن "القرارات المتخذة بالاشتراك مع الحلفاء هي أنسب رد على الأعمال العدائية التي تقوم بها روسيا".

والخميس الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات ضد روسيا وطرد عشرة دبلوماسيين رداً على ما تصفه واشنطن بأنه تدخل للكرملين في الانتخابات الأميركية، وهجمات القرصنة الإلكترونية وغير ذلك من الأنشطة العدائية.

وأعلنت الحكومة التشيكية يوم أمس الخميس أنها ستحدد سقفا لعدد الدبلوماسيين الروس على أراضيها، عقب أزمة في العلاقات بين براغ وموسكو تسببت بطرد الجانبين عشرات الدبلوماسيين هذا الأسبوع.

وطردت الجمهورية التشيكية 18 دبلوماسيا روسيا وردت موسكو بطرد 20 موظفا في السفارة التشيكية في موسكو، عقب اتهامات براغ بضلوع عناصر من الاستخبارات الروسية في تفجير وقع عام 2014 على الأراضي التشيكية.
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