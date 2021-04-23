عربي-دولي

أزمة "سفينة قناة السويس" تتشعب.. وهذا ما قررته شركة التأمين

Lebanon 24
23-04-2021 | 23:00
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قال نادي الحماية والتعويض البريطاني، وهو شركة التأمين على سفينة الشحن "إيفر غيفن" التي جنحت في قناة السويس في آذار، إنه قدم استئنافا لمحكمة مصرية بشأن احتجاز السلطات للسفينة.

وذكرت شركة التأمين أن هذه الخطوة ضرورية في ظل تعذر تسوية الأمر دون تدخل المحاكم المصرية.

ومع هذا، فقد أشارت الشركة إلى أن جلسة قضائية ستعقد في الرابع من أيار المقبل للنظر في الاستئناف.

وتطلب هيئة قناة السويس تعويضا قدره 916 مليون دولار من شركة "شويكيسن" اليابانية المالكة للسفينة، التي جنحت الشهر الماضي.

يشار إلى أن السفينة صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة، لكنها ستظل راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس.

والسفينة التي يبلغ طولها 400 متر راسية في البحيرة الواقعة بين قطاعي قناة السويس، منذ إعادة تعويمها في 29 آذار الماضي، بعد أن جنحت في الممر المائي لمدة 6 أيام وعطلت حركة عبور السفن.

وكانت هيئة القناة حصلت على أمر قضائي باحتجاز السفينة، خلال الفترة التي تستمر فيها مباحثات التعويض.

وقال إيان بيفريدج الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة في البيان: "قرار هيئة قناة السويس احتجاز السفينة مخيب بشدة للآمال. منذ البداية تعاونت الشركة والطاقم على متن السفينة تماما مع السلطات".
المصدر: سكاي نيوز
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