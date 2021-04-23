عربي-دولي

وزيرة خارجية ليبيا: مصممون على انسحاب تركيا من البلاد

Lebanon 24
23-04-2021 | 23:30
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قالت وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء محمد المنقوش، الجمعة، إن الحوار قد بدأ مع تركيا "لكننا مصممون على انسحابها من البلاد"، حسب ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وذكرت المنقوش، خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي في روما، أن "حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بدأت حوارا مع تركيا".

وأضافت: "لاحظت الحكومة الليبية استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات".

واستدركت المنقوش: "لكن في الوقت نفسه، نحن حازمون على نوايانا، ونطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

وأوضحت الوزيرة الليبية أن "الأمر بالنسبة لنا يتعلق بمسألة ذات أولوية، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية".

وختمت المنقوش بالقول: "نحن نعلم أنها ليست مسألة يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادا للاستعداد الذي لاحظناه".

وكانت تركيا نفذت انتشارا عسكريا كبيرا في ليبيا، وذلك بموجب اتفاق عسكري وقعته مع حكومة طرابلس التي ترأسها فايز السراج.

وبموجب الاتفاق أيضا، أرسلت أنقرة مستشارين ومدربين عسكريين إلى طرابلس، إلى جانب آلاف من المرتزقة السوريين لدعم ميليشيات طرابلس.
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