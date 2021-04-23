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وكالة الأدوية الأوروبية: فوائد "استرازينيكا" لا تزال تفوق مخاطره

Lebanon 24
23-04-2021 | 18:27
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 أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم، ان "فوائد لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا، تزداد مع ارتفاع سن متلقي الجرعة، وهي لا تزال تفوق المخاطر على غرار التعرض لتجلطات دموية".

وأوضحت الوكالة الأوروبية في بيان، أن "دراسة جديدة أظهرت أنّ فوائد تلقي اللقاح تزداد مع ارتفاع السن، وأن هذه الفوائد لا تزال تفوق المخاطر".
 
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