ماكرون: في المعركة ضد الإرهاب الإسلامي لن نتنازل عن شيء

غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه على "تويتر"، معلقا على اعتداء بالسكين سقطت ضحيته شرطية ونفذه تونسي: "في المعركة ضد الإرهاب الإسلامي، لن نتنازل عن شيء".



وأضاف: "كانت شرطية. ستيفاني قتلت في دائرة شرطة رامبوييه، على أراضي إيفلين التي سبق أن شهدت أحداثا أليمة"، في إشارة إلى قطع رأس المدرس صمويل باتي عام 2020 وقتل شرطيين في حزيران 2016 في الإقليم نفسه من المنطقة الباريسية.