عربي-دولي

ماكرون: في المعركة ضد الإرهاب الإسلامي لن نتنازل عن شيء

Lebanon 24
23-04-2021 | 20:00
A-
A+
Doc-P-816007-637548053562923921.jpg
Doc-P-816007-637548053562923921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه على "تويتر"، معلقا على اعتداء بالسكين سقطت ضحيته شرطية ونفذه تونسي: "في المعركة ضد الإرهاب الإسلامي، لن نتنازل عن شيء".

وأضاف: "كانت شرطية. ستيفاني قتلت في دائرة شرطة رامبوييه، على أراضي إيفلين التي سبق أن شهدت أحداثا أليمة"، في إشارة إلى قطع رأس المدرس صمويل باتي عام 2020 وقتل شرطيين في حزيران 2016 في الإقليم نفسه من المنطقة الباريسية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-23
23:46 | 2021-04-23
23:30 | 2021-04-23
23:28 | 2021-04-23
23:00 | 2021-04-23
23:00 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website