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عربي-دولي
بايدن يجري أول اتصال مع أردوغان منذ توليه الرئاسة
Lebanon 24
23-04-2021
|
23:28
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أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة اتصالاً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، كان الأول منذ تولي بايدن الرئاسة في الـ20 من كانون الثاني الماضي.
وأعقب الاتصال الهاتفي بيان مقتضب عن البيت الأبيض، تحدث عن الإطار العام للحوار الذي دار بين الزعيمين.
وكتب البيت الأبيض أن بايدن أعرب لأردوغان "عن اهتمامه بعلاقات ثنائية بناءة تشمل مجالات تعاون موسع وإدارة فعالة للخلافات".
واتفق الزعيمان على عقد اجتماع ثنائي على هامش قمة الناتو المقررة في يونيو المقبل، لمناقشة النطاق الكامل للقضايا الثنائية والإقليمية.
وجاء الاتصال غداة الإعلان عن إقصاء تركيا رسميا من مشروع تطوير المقاتلة "أف - 35" الأمريكية، والحديث عن عزم بايدن على الاعتراف بـ"إبادة الأرمن".
الجدير بالذكر أن العلاقات بين الجانبين شهدت توترا شديدا في الآونة الأخيرة.
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