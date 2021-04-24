عربي-دولي

كان سفيراً في لبنان.. هذا منصب فيلتمان الجديد

Lebanon 24
24-04-2021 | 06:03
A-
A+
Doc-P-816089-637548410919364984.jpg
Doc-P-816089-637548410919364984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، أن الدبلوماسي الأميركي المخضرم والمسؤول السابق في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان، سيعمل مبعوثاً خاصاً إلى منطقة القرن الأفريقي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقد تنقل فيلتمان (62 عاماً) في مناصب عدة في الشرق الأوسط، أبرزها منصب سفير لدى لبنان بين 2004 و2008، قبل أن يعيّن مساعداً لوزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون) لشؤون الشرق الأدنى بين 2009 و2012.

جدير بالذكر أن منطقة القرن الأفريقي تضم جيبوتي، أريتريا، أثيوبيا، الصومال، وأرض الصومال.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2021-04-24
08:30 | 2021-04-24
08:00 | 2021-04-24
07:30 | 2021-04-24
06:54 | 2021-04-24
23:59 | 2021-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website