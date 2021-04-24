كان سفيراً في لبنان.. هذا منصب فيلتمان الجديد

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، أن الدبلوماسي الأميركي المخضرم والمسؤول السابق في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان، سيعمل مبعوثاً خاصاً إلى منطقة القرن الأفريقي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.وقد تنقل فيلتمان (62 عاماً) في مناصب عدة في الشرق الأوسط، أبرزها منصب سفير لدى لبنان بين 2004 و2008، قبل أن يعيّن مساعداً لوزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون) لشؤون الشرق الأدنى بين 2009 و2012.جدير بالذكر أن منطقة القرن الأفريقي تضم جيبوتي، أريتريا، أثيوبيا، الصومال، وأرض الصومال.