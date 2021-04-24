عربي-دولي

الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.. تركيا تعلق

Lebanon 24
24-04-2021 | 06:54
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اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن "الأعمال الاستفزازية للمجموعات العنصرية الإسرائيلية أمام باب العامود في القدس القديمة، خطيرة ومقلقة".

وأضاف الخارجية التركية أن "الأعمال الاستفزازية التي نفذتها مجموعات عنصرية تعيش في مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الخميس أمام باب العامود في القدس القديمة، خطيرة ومقلقة".

وتابعت: "نشعر بالقلق إزاء إصابة أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين خلال الاشتباكات واعتقال قوات الأمن الإسرائيلية بعضهم".

ودعا بيان الخارجية التركية السلطات الإسرائيلية لحماية المدنيين الفلسطينيين من اعتداءات "المستوطنين العنصريين، وتهيئة مناخ ملائم لتحقيق السلام والتسامح بدلا من الاستفزاز والكراهية خلال شهر رمضان".

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة باب العامود التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.

وبلغت الأحداث ذروتها مساء الخميس وفجر الجمعة، حيث شهدت المدينة مواجهات عنيفة بين فلسطينيين من جهة، والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى.

وذكرت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني  أن الحصيلة النهائية لإصابات المواجهات وصلت إلى 105، بينها 22 إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى المقاصد بالقدس.
المصدر: الأناضول
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